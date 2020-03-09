أنت الروح اللي صعب تتكرر.. أصالة تهنئ نجلها خالد بعيد ميلاده

حرصت الفنانة أصالة نصري، على الاحتفال بعيد ميلاد نجلها خالد الذهبي عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





ونشرت الفنانة السورية اصالة صورة لها برفقة نجلها وعلقت علي قائلة: "كلّ سنه وأنتِ النّور بكلّ مكان بتكون فيه 😍😍أنت الرّوح الّلي صعب تتكرّر ❤️❤️".





وتابعت "أجملّ وقت بحياتي بعيشه لمّا تكون جنبي ياإبنّ روحي 😍😍😍❤️❤️❤️ الله يحفظك ويسعدك ياأحلى قلّب وروح خلقوا بمتل هاليوم .. كلّ سنه وأنتِ سالم🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻"









أعلنت المطربة أصالة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان رسميا فى 6 يناير من عام 2020، لتفاجئ جمهورها بنشر صورة تجمعها به من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لتعلن من خلالها انفصالهما رسميا.



