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فن

أنت الروح اللي صعب تتكرر.. أصالة تهنئ نجلها خالد بعيد ميلاده

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:38 ص
اصالة ونجلها خالد
اصالة ونجلها خالد
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محمد بدران
حرصت الفنانة أصالة نصري، على الاحتفال بعيد ميلاد نجلها خالد الذهبي عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" . 

ونشرت الفنانة السورية اصالة صورة لها برفقة نجلها وعلقت علي قائلة: "كلّ سنه وأنتِ النّور بكلّ مكان بتكون فيه 😍😍أنت الرّوح الّلي صعب تتكرّر ❤️❤️".

وتابعت "أجملّ وقت بحياتي بعيشه لمّا تكون جنبي ياإبنّ روحي 😍😍😍❤️❤️❤️ الله يحفظك ويسعدك ياأحلى قلّب وروح خلقوا بمتل هاليوم .. كلّ سنه وأنتِ سالم🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻"


أعلنت المطربة أصالة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان رسميا فى 6 يناير من عام 2020، لتفاجئ جمهورها بنشر صورة تجمعها به من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لتعلن من خلالها انفصالهما رسميا.

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