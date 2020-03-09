الصحة باتحاد المستثمرين: أسعار الدواء لن تتأثر بوقف الاستيراد.. وزيادة بعض أدوية رفع المناعة جشع

أكد الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، أن أسعار الدواء لن ترتفع ولن تتأثر بسبب انتشار فيروس كورونا،لافتا إلى أن استغلال البعض لازمة كورونا ومحاولة رفع أسعار بعض أصناف الدواء ما هي إلا تصرفات فردية لا تمثل بالتأكيد مصنعي الدواء.





وأضاف رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين أن ارتفاع بعض أسعار الكمامات والمطهرات لا يعني بالتأكيد انه مؤشر لارتفاع أسعار الدواء أو المضادات الحيوية، مشيرا إلى أن الارتفاع الذي طرأ علي الكمامات والمطهرات بسبب الهوس والخوف الذي أصاب البعض من الاصابة بكورونا هوس الخوف من الإصابة بفيروس الكورونا وهو ما ترتب عليه إقبال المواطنين على شراء الأدوية الخاصة برفع المناعة والكمامات بالإضافة إلى المطهرات الكحوليات من الصيدليات ما أنعش تجارة العاملين بهذه المستلزمات والأدوية خاصة بعد تصدير كميات كبيرة من الصناعة المحلية للخارج ما تسبب فى رفع أسعارها وخلق سوقا سوداء لهذه المنتجات.