AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 20 حالة

الإثنين 09/مارس/2020 - 02:02 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 20 شخصا، مشيرة إلى أنه يجرى فحص 137 عينة جديدة، متوقعة زيادة الإصابات مع مرور الوقت.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه - خلال جلسة مجلس الوزراء الفلطسيني - إنه تم تجهيز مستشفى جديد في بيت لحم معد بشكل كامل للتعامل مع حالات الإصابة بـ"كورونا"، موجها التحية لمواطني بيت لحم على تعاملهم الجاد مع الوضع الراهن.

وأشار أشتيه - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن هناك تنسيقا مع الأردن لإغلاق الجسور قريبا، موضحا أن ذلك تنبيه مسبق لمن هو مضطر للعودة لفلسطين أو الخرج منها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فلسطين تغلق منشآت ومطاعم زارها وفد كوري مصاب بفيروس كورونا

إيران تنقل عدوى كورونا لـ الخليج العربي.. والسعودية والكويت والبحرين تتحرك لوأد الوباء ..الرئاسة الفلسطينية تهاجم الخرائط الأمريكية الإسرائيلية: لن تعطيكم شرعية.. عناوين الصحف السعودية اليوم

بلغ عددهم 36.. البحرين تكشف مفاجأة عن الحالات الجديدة المصابة بـ كورونا

الكاميرون تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا القاتل

إصابة مسئول عسكري فلسطيني كبير بفيروس كورونا

بسبب كورونا.. بيت لحم تعلن تعطيل جميع المؤسسات بالمدينة

ترشيحاتنا

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها الجوية إلى السعودية

بـ لوك جديد.. ابنة طلعت زكريا تفاجئ متابعيها

شاهد.. #ادعم_حسين_الشحات يتصدر تويتر.. وجمهوره: ترجع بالسلامة يا نينجا

للمقبلين على الشراء.. مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla و ميتسوبيشي لانسر mitsubishi lancer .. صور

شروع في قتل.. شيرين عبد الوهاب تعتذر بعد حكم حبس زوجها

فيديو..نجاة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الكوفي.. طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالحليب

حيلة ذكية.. مطعم صيني يطمئن الزبائن من مخاوف فيروس كورونا

للمقبلين على الشراء.. مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla و ميتسوبيشي لانسر mitsubishi lancer .. صور