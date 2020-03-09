الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 20 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 20 شخصا، مشيرة إلى أنه يجرى فحص 137 عينة جديدة، متوقعة زيادة الإصابات مع مرور الوقت.





وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه - خلال جلسة مجلس الوزراء الفلطسيني - إنه تم تجهيز مستشفى جديد في بيت لحم معد بشكل كامل للتعامل مع حالات الإصابة بـ"كورونا"، موجها التحية لمواطني بيت لحم على تعاملهم الجاد مع الوضع الراهن.





وأشار أشتيه - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أن هناك تنسيقا مع الأردن لإغلاق الجسور قريبا، موضحا أن ذلك تنبيه مسبق لمن هو مضطر للعودة لفلسطين أو الخرج منها