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تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس: لا داعي لتعليق المنتدى العالمي للتعليم العالي بسبب كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:43 م
الكشف علي فيروس كورونا
الكشف علي فيروس كورونا
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حسام الفقي
قال الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس ، إنه إلى الآن ليس هناك ما يقلقنا  من أزمة كورونا، مؤكدا انه لا داعي لتعليق  المنتدى العالمي للتعليم العالي في نسخته الثانية   بسبب فيروس كورونا إلى الآن ملتزمين بما تم اتفق  عليه الوزارة  وهناك خطط بديلة في حالة حدوث أي إلغاءات في فاعليات المنتدى وسنتعامل مع الموقف في ضوء المتغيرات.


وأوضح سنجاب خلال تصريحاته ل صدي البلد  ان المنتدى العالمي للتعليم العالي في نسخته الثانية، في موعده حتي صدور قرار جديد من الوزارة بشأن تأجيلة مشيرا الي  أن الوضع في مصر لا يدعو للقلق في ظل ما تشهده الاحصائيات في الدول الأخرى ، مشيرا إلى أن مصر مازال الوضع بها امن بينما الطلاب الوافدين.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أجندة المنتدى العالمي للتعليم العالي، (رؤية المستقبل) - النسخة الثانية والذي سيعقد في الفترة من ٢ إلىّ ٤ إبريل ٢٠٢٠، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وبلغ عدد المشاركين 2000 من كبار المسئولين، و300 شخصية أجنبية من 55 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، حيث ناقش منتدى التعليم العالي تحقيق الجودة في التعليم العالي، كما تناول سبل الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي، وتعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي
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