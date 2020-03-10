كورونا ومركز مكافحة الأوبئة

كنا وكنا وكنا , هذا ما تسمعه من أى عربى مثقف عند الحديث عن الماضى العلمى للعرب بصفة عامة والطبى بصفة خاصة , فستجد من يكلمك عن العالم العربى الحسن ابن الهيثم الذى قام بتشريح العين ووصفها بدقة قبل الجميع منذ القدم , وعن إنجازات ابن سينا صاحب كتاب القانون فى الطب , وابن النفيس الذى اكتشف الدورة الدموية الصغرى منذ مئات السنين قبل ان يخترع غيرهم أجهزة الاشعة الحالية التى تصورها.





وقائمة طويلة من العلماء العرب الذين أثروا الحياة العلمية فى شتى فروع العلم , كان ذلك عندما تفرغ العلماء للعلم , وتفرغ الساسة للسياسة , وتفرغ القادة للجيوش , وتفرغ الأطباء للطب , وتفرغ الفقهاء للفقه , كل ذلك كان فى الماضى المضئ , ماضى أضاءت فيه منابر العرب العلمية بقاع العالم أجمع , فى الطب والهندسة والفلك وغيرها من شتى فروع العلم , ثم أهملنا البحث العلمى بعد ذلك , وتحدث كل واحد فيما يعلم وفيما لا يعلم معًا , فتخلفنا وسبقتنا باقى الأمم فى كل شئ مفيد للبشرية.





تذكرت كل ما سبق وانا أتابع تسابق المختبرات العلمية فى الولايات المتحدة وفى اليابان والصين ودول الاتحاد الأوروبى هذه الأيام للوصول إلى لقاح لفيروس الكورونا الجديد , مراكز أبحاث عامة وخاصة , تجارية وغير تجارية , تعمل ليل نهار لاكتشاف وأنتاج وتسويق اللقاحات والأدوية لهذا الفيروس الذى ضرب معظم دول العالم ناشرًا الخوف والهلع فى شتى بقاع الأرض , عشرات المراكز البحثية تعمل على هذا الفيروس ولا يوجد بينها مركز عربى واحد فى أى دولة عربية , قد يكون عدد كبير من العلماء العرب يعملون فيها , بعدما وجدوا من يقدر تميزهم وعبقريتهم فى هذه الدول.





ولا أعرف ماذا ننتظر لنفعل مثلهم اليوم , فلدينا الأموال ولدينا الكوادر العلمية فى بلادنا العربية , ربما ليس لدينا الإرادة العربية المتكاملة لإنشاء كيان عربى موحد يتبنى الجمع بين القدرات البشرية والمادية العربية فى زمان ومكان واحد , ولكن اليوم بات واجبًا علينا جميعًا تعويض بعض ما سبقنا , وإنشاء كيان عربى موحد للبحث العلمى الطبى على الأقل , كيان عابر للنزعات القبلية والعرقية الضيقة , كيان يحمل فيه العالم العربى جواز سفر علمى عابر لكل الحدود ومتجاوز لأى خلافات عربية عربية مهما كانت طبيعتها.





لقد بات ذلك واجبًا علينا اليوم قبل الغد , من أجل الحفاظ على أرواحنا وأموالنا , فما ينفقه العرب من أموال لشراء اللقاحات والادوية الجديدة للحفاظ على الأرواح العربية , كاف لإنشاء عشرات مراكز مكافحة الأوبئة والأمراض فى كل دول العالم العربى , مراكز طبية مختصة بمواجهة أى وباء جديد من تلك الأوبئة التى تخرج علينا فى كل عام تقريبا , أوبئة جديدة تأخذ الأرواح وتدمر الاقتصاديات العربية فى طريقها , ونبقى نحن منكسى الرؤس ننتظر ان يكتشف غيرنا لقاحات واقية أو أدوية شافية ليرسل لنا ما يفيض عن حاجتهم.





لذا أتمنى أن تتبنى أجهزة الأمن القومى فى الدول العربية إنشاء مركز علمى طبى موحد للأبحاث الطبية ومكافحة الأوبئة والأمراض , مركز يتمتع فيه العلماء بحماية استخباراتية وصلاحيات تنقل بين الدول العربية بحرية دون اى قيود مهما كانت العلاقات السياسية بين دولة وأخرى , وصلاحيات أًصدار قرارات طبية ذات سيادة فى حالة تفشي أى وباء , ويتم ضم كل الكوادر العربية المتميزة والمبدعة فى مجالات مكافحة الأوبئةوالأمراض لهذا المركز وفروعه.





واقتراحي بتولى أجهزة الأمن القومى ذلك المركز كى تكون الاختيارات بعيدة عن أى ضغوط لتعيين أصحاب الرضى والمحسوبية والواسطة فيه , فلدينا العديد من الأسماء والمسميات البراقة للبحث العلمى فى القطاع الطبى لم تقدم شئ يُذكر لأن الاختيارات للكوادر لم تكن مناسبة من ناحية والموارد المالية أيضًا , وما تبرع به بعض العرب من عشرات الملايين من الدولارات لدعم المنظمات الدولية المعنية بفبروس كورونا خلال هذا الشهر فقط يكفى للانفاق على البحث العلمى العربى الجاد لسنوات قادمة , فنبدأ اليوم فى ذلك.



