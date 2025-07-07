قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء رحلات جوية إلى بالي بعد ثوران بركان ضخم في إندونيسيا
وزير التعليم: معلمو مصر من أفضل المعلمين على مستوى العالم
بعد دموع إدوارد.. كيف تتجنب أضرار حقن التخسيس القاتلة
النجاح فيها مشروط .. توضيح هام من وزير التعليم بشأن مادة الدين
مصدر: ناصر ماهر يتمسك بالاستمرار.. ولم يتلق عروضًا رسمية للرحيل
كيفية استخراج كعب عمل 2025
وزير التعليم يعلن تفاصيل المسارات والمواد المقررة على الطلاب في البكالوريا المصرية
وزير التعليم : مستعدون لـ “البكالوريا” وهنرجع طلاب الثانوية العامة للمدارس
حقن التخسيس.. وهم النحافة وأضرار بالجملة | ضحايا الوزن المثالي
توجيه عاجل من الرقابة المالية بصرف 100 ألف جنيه تعويضا عن كل متوفى بحادث الإقليمي
النواب يوافق على تخصيص نسبة من مجموع درجات التعليم الأساسى لأعمال السنة
6 مواد على عامين.. تفاصيل جديدة بشأن نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

توجيه عاجل من الرقابة المالية بصرف 100 ألف جنيه تعويضا عن كل متوفى بحادث الإقليمي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
علياء فوزى

تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤، وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، باتخاذ كافة الإجراءات لتسريع عملية صرف التعويضات اللازمة لورثة المتوفين والمصابين بالحادث المؤسف الذي شهده الطريق الدائري الإقليمي.

وطبقاً لأحكام قانون التأمين الموحد تسدد مُجمعة تأمين حوادث المركبات مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض للمصابين وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

وأعرب رئيس الهيئة عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، سائلاً المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين.

وطالب رئيس الهيئة، مسئولي المُجمعة أن يتم التواصل على الفور مع أسر الضحايا والمصابين واستقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت حيث أن المجمعة هي الجهة المنوط بها صرف التعويضات التأمينية للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك فور استلام مستندات الحادث ودراستها مع سرعه الانتهاء من تسوية التعويضات للمستفيدين.

يُشار إلى إعداد المجمعة باستمرار، إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية؛ حفاظًا علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث، وهي:

● يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث يتسنى لقائدي المركبات التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام.
● تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
● الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات.
● الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.

التواصل مع المجمعة من خلال مقرات المجمعة وفروعها على العناوين التالية:

المركز الرئيسي: 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة.
التليفون: 02(33047949)
فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر - برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية.
التليفون:040(3335132-3335131)
فرع المنيا: برج ماجستيك - شارع الجمهورية – الدور الرابع - أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا.
التليفون:086(2325388-2325389)
فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.
التليفون:064(3169137-3169634)
أو على الموقع الإلكتروني للمُجمعة: www.ecip-egypt.org

الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية بلازا – شارع الدور السابع المركز الرئيسي 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع للتأمين الإلزامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

مها الصغير تسرق عمل فني

متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

امتحانات الثانوية العامة

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس ..وهذه آخر أخبار التصحيح بالكنترولات

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يستقبل المواطنين

محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي الحميدات شرق بإسنا لعرض مطالب خدمية ملحّة

"تعليم السويس": اعتماد تنسيق القبول بالمدارس الثانوي العام 225 درجة والخاص 195

"تعليم السويس": اعتماد تنسيق القبول بالمدارس الثانوي العام 225 درجة والخاص 195

توريد أكثر من 25000 طن من الأقماح المحلية فى محافظة الأقصر

توريد 25 ألف طن من الأقماح المحلية فى محافظة الأقصر

بالصور

بعد دموع إدوارد.. كيف تتجنب أضرار حقن التخسيس القاتلة

بعد دموع إدوارد.. حقن التخسيس دمرتني..كيف تتجنب أضرارها القاتلة
بعد دموع إدوارد.. حقن التخسيس دمرتني..كيف تتجنب أضرارها القاتلة
بعد دموع إدوارد.. حقن التخسيس دمرتني..كيف تتجنب أضرارها القاتلة

بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس.. اكتشف الأضرار

بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس
بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس
بكاء إدوارد يكشف الكارثة.. رحلة مرعبة مع حقن التخسيس

سر صغير في حبة التمر لماذا يجب فحص التمر جيدًا قبل تناوله

التمر
التمر
التمر

محمد النني يتصدر الترند.. أول رد فعل من زوجته الثانية بعد انتشار خبر زواجهما

محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما
محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما
محمد النني يتصدر الترند..أول رد فعل من زوجتة الثانية بعد انتشار خبر زواجهما

فيديو

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

لوحة فنية مسروقة

اتهام بالسـ..رقة.. مها الصغير في ورطة بسبب لوحة فنية ومنى الشاذلي ترد

ارملة شيكا

صناع الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد