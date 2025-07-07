مصدر: ناصر ماهر يتمسك بالاستمرار.. ولم يتلق عروضًا رسمية للرحيل

رد مصدر مقرب من ناصر ماهر، لاعب وسط نادي الزمالك، على ما تردد مؤخرًا بشأن دخوله ضمن صفقة تبادلية محتملة مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ناصر ماهر لم يتلق أي إخطار رسمي من إدارة الزمالك حول وجود اسمه في مفاوضات تبادلية، مشيرًا إلى أن اللاعب أُبلغ مؤخرًا بموعد انطلاق فترة الإعداد تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، والتي تنطلق اليوم.

وأوضح المصدر أن ناصر ماهر لا يضع مسألة الرحيل ضمن حساباته في الوقت الحالي، مؤكدًا أن تركيزه ينصب على تقديم مستوى مميز خلال فترة الإعداد، على أن يدرس أي قرار رسمي من إدارة النادي بما يحقق مصلحته الفنية ويخدم مستقبله.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى نية الزمالك دراسة عروض وصفقات تبادلية مع بيراميدز هذا الصيف، دون تأكيدات رسمية حول الأسماء المطروحة ضمن هذه الصفقات.