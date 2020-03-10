ارتفاع أسعار النفط ينعش بورصات الخليج

سجلت بورصات دول الخليج انتعاشا قويا خلال تعاملات الثلاثاء بعد تعرضها لخسائر كبرى في الأيام الماضية، مستفيدة من ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية.





وارتفع مؤشر سوق "تداول" في السعودية، الأكبر في المنطقة، بنسبة 5,6 عند بدء التعاملات، بينما سجل سهم شركة أرامكو النفطية ارتفاعا قدره 5,5% محققا أول مكسب له منذ جلسات عدة، وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5,5% عند الافتتاح، بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعا بنسبة 4,2%.





وسجلت أيضا بورصة الكويت التي قامت السلطات المالية بتعليق التعامل فيها ليومين على التوالي بعد تراجع الأسهم في سوقها الرئيسي، ارتفاعا قدره 6,6%، وارتفع كذلك مؤشر سوق قطر بنسبة 3%، وبورصتا البحرين بنسبة 1,2%، وبورصة سلطنة عمان بنسبة 0,2%.





وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف "اوبك بلاس"، تتفاوضان على الخفض الإضافي بغية وضع حد لتراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.





وسجلت أسعار النفط أمس الاثنين أكبر خسائر لها في يوم واحد منذ ثلاثة عقود مع انخفاض سعر خام برنت لـ 33 دولارا للبرميل، قبل أن تعود لترتفع في الساعات الماضية.



