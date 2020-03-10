ارتفاع أسعار النفط ينعش بورصات الخليج

سجلت بورصات دول الخليج انتعاشا قويا خلال تعاملات الثلاثاء بعد تعرضها لخسائر كبرى في الأيام الماضية، مستفيدة من ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وارتفع مؤشر سوق "تداول" في السعودية، الأكبر في المنطقة، بنسبة 5,6 عند بدء التعاملات، بينما سجل سهم شركة أرامكو النفطية ارتفاعا قدره 5,5% محققا أول مكسب له منذ جلسات عدة، وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5,5% عند الافتتاح، بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعا بنسبة 4,2%.
وسجلت أيضا بورصة الكويت التي قامت السلطات المالية بتعليق التعامل فيها ليومين على التوالي بعد تراجع الأسهم في سوقها الرئيسي، ارتفاعا قدره 6,6%، وارتفع كذلك مؤشر سوق قطر بنسبة 3%، وبورصتا البحرين بنسبة 1,2%، وبورصة سلطنة عمان بنسبة 0,2%.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف "اوبك بلاس"، تتفاوضان على الخفض الإضافي بغية وضع حد لتراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسجلت أسعار النفط أمس الاثنين أكبر خسائر لها في يوم واحد منذ ثلاثة عقود مع انخفاض سعر خام برنت لـ 33 دولارا للبرميل، قبل أن تعود لترتفع في الساعات الماضية.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" نتائح أسواق مال الخليج اليوم:
بورصة الأردن
أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.33 %، عند مستوى 1800.88 نقطة، وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.6 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2,003 صفقة.
بورصة عمان
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 85ر3797 نقطة مرتفعًا بـ 62ر25 نقطة وبنسبة 679ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 23ر3772 نقطة، وبلغت قيمة التداول مليونين و386 ألفا و148 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 4ر19 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و961 ألفا و318 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 202ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 62ر18 مليار ريال عماني.
بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 6ر4 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4854 نقطة بنسبة 10ر0 %، وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر296 مليون سهم تمت من خلال 20542 صفقة نقدية بقيمة 6ر83 مليون دينار كويتي (نحو 2ر284 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر17 نقطة ليصل إلى مستوى 55ر4227 نقطة بنسبة 41ر0 % عبر كمية أسهم بلغت 137 مليون سهم تمت عبر 3841 صفقة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار، وارتفع مؤشر السوق الاول 6ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر5174 نقطة بنسبة 30ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر159 مليون سهم تمت عبر 16701 صفقة بقيمة 5ر78 مليون دينار .
بورصة العراق
أغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم على انخفاض بنسبة 0.50 % , متوقفا عند 454.92 نقطة، وبموجب المؤشر فقد انخفضت أسهم 8 شركات, وارتفعت اسهم 5 أخرى, فيما حافظت 14 شركة على اسعار أسهمها.
وبلغ عدد الاسهم المتداولة 4,018,821,628 سهما, بقيمة 2,758,117,303 دينارات عراقية, تحصلت من ابرام 427 صفقة, شملت 27 شركة مساهمة, من اصل 102 شركات مسجلة في البورصة.
بورصة فلسطين
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.61 % ما يعادل 3.21 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 523.99 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 632,977 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 1,762,169 دولارًا نفذت من خلال 71 صفقة.