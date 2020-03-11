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فن

لوسي: مسلسل البيت الكبير لم يواجه اعتذارات من النجوم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:11 م
لوسي
لوسي
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شيرى نبيل
نفت النجمة لوسي اعتذار فنانين عن المشاركة في مسلسل "البيت الكبير" الذي عرض وحقق نجاحا جماهيريا .

وقالت لوسي في تصريح لصدي البلد : لم أقلق لانه شيء طبيعي في أي عمل فني، يواجه مشاكل قبل التصوير، فالمسلسل شهد منذ بداية تصويره عددًا من التأجيلات، بالإضافة إلى حدوث تغييرات واعتذارات كثيرة من قبل عدد كبير من الأبطال المشاركين فيه، بسبب ظروفهم الخاصة، ومنهم الممثلة ريم هلال، التى اعتذرت بسبب زواجها وسفرها إلى الخارج، وأيضا لقاء سويدان، التى اعتزلت الفن قبل بداية التصوير بأسبوع.
 
ويشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، وحجاج عبد العظيم، وداليا مصطفى وعبير صبري، وطارق صبري وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وخالد حجاج، وأحمد النقلي، وعلى الوصال. ومنة المصري، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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