لوسي: مسلسل البيت الكبير لم يواجه اعتذارات من النجوم

نفت النجمة لوسي اعتذار فنانين عن المشاركة في مسلسل "البيت الكبير" الذي عرض وحقق نجاحا جماهيريا .

وقالت لوسي في تصريح لصدي البلد : لم أقلق لانه شيء طبيعي في أي عمل فني، يواجه مشاكل قبل التصوير ، فالمسلسل شهد منذ بداية تصويره عددًا من التأجيلات ، بالإضافة إلى حدوث تغييرات واعتذارات كثيرة من قبل عدد كبير من الأبطال المشاركين فيه ، بسبب ظروفهم الخاصة ، ومنهم الممثلة ريم هلال، التى اعتذرت بسبب زواجها وسفرها إلى الخارج، وأيضا لقاء سويدان، التى اعتزلت الفن قبل بداية التصوير بأسبوع.