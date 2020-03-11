محافظة الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجه الطقس السيئ والتى من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة ضمن عدد من محافظات الجمهورية إعتبارًا من الخميس ولمدة 3 أيام.





جاء ذلك خلال اجتماع طارئ بديوان عام المحافظة، والذي استدعى فيه محافظ الجيزة كافة القيادات التنفيذية من رؤساء أحياء ومراكز ومدن وشركة المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة والتنسيق وتوزيع الأدوار ضمن خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة الأمطار.





شملت توجيهات محافظ الجيزة إلغاء الإجازات للعاملين بالقطاعات الميدانية والتأكد من تمركز نقاط العمل بمناطق تجمعات مياه الأمطار مع الحرص على توفير أماكن قريبة منها لتفريغ المياه.





كما وجه المحافظ كافة القيادات بالإشراف الميداني على أعمال إزالة آثار الأمطار وتيسير الحركة المرورية كلًا بمحيطه وتوزيع فرق العمل والمعدات بمختلف القطاعات على دوريات مع التأكيد علي جاهزية مخرات السيول بمركزي أطفيح والصف.





وأضاف المحافظ بضرورة أن تشمل التمركزات وحدة إشغالات لرفع أية معوقات بالطرق ووحدة لطوارئ الكهرباء لسرعة التعامل مع أية حالات طارئ خاصة مع أعمدة الإنارة.





ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة دورية للتأكد من جاهزية بالوعات صرف مياه الأمطار بأماكن التجمعات مشددًا على التأكد من كفاءة بالوعات شفط المياه بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق.





كما شدد راشد على مسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة بالاستعداد لأي أحداث طارئة بنطاق الشوارع والمحاور المرورية الرئيسية بكافة القطاعات وإعداد شوارع بديلة لتلافى الازدحام.





كما شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني بمناطق الإنتشار للمعدات والتنسيق الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة والتعامل مع أي أحداث طارئة وتوجيه الحملات لرفع أي تجمعات ووجه المحافظ بالمرور على شبكات أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والتأكد من سلامتها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها تلافيًا لأي أعطال أو مشكلات خاصة مع هطول الأمطار.



