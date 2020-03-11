بسبب سوء الأحوال الجوية.. إلغاء التدريبات بالاتحاد السكندري

وأشار حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أنه حدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة سوف يعلن عنها ضمن مواعيد الأسابيع المتبقية فور ورود الموافقات الأمنية.

كما تم تأجيل كافة مباريات الناشئين و البراعم يومى الخميس و الجمعة حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

ناشدت رئاسة مجلس الوزراء، المواطنين، بعدم الخروج من المنازل، خلال يومي غدا الخميس وبعد غد الجمعة، إلا للضرورة القصوى بسبب موجة الطقس السيئ غير المسبوقة، والمتوقعة أن تضرب البلاد خلال الساعات القليلة القادمة وتستمر حتى السبت المقبل.





وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الخميس المقبل وحتى يوم السبت، حيث تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل لحد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.







