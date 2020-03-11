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أخبار البلد

طقس سيئ غير مسبوق.. الحكومة تناشد المواطنين بعدم الخروج الخميس والجمعة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
ناشدت رئاسة مجلس الوزراء، المواطنين، بعدم الخروج من المنازل، خلال يومي غدا الخميس وبعد غد الجمعة، إلا للضرورة القصوى بسبب موجة الطقس السيئ غير المسبوقة، والمتوقعة أن تضرب البلاد خلال الساعات القليلة القادمة وتستمر حتى السبت المقبل. 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الخميس المقبل وحتى يوم السبت، حيث تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس، وتكون رعدية على بعض المناطق وتصل لحد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة القادمة.


وعن القاهرة الكبرى، من المتوقع خلال هذه الفترة من الخميس حتى السبت المقبل، تساقط أمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحيانا، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة المقبلة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الجمعة القادمة، تكون العظمى على القاهرة 17 والصغرى 11، وعلى الوجه البحري تكون 16 للعظمى و10 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية تكون 16 للعظمى والصغرى 13، وعلي جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 19، وشمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى و18 للصغرى.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
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