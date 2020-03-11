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أخبار البلد

مجلس الوزراء: الخميس إجازة لجميع العاملين بسبب الطقس السيىء

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:11 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
فى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية. 

وسيعقد الوزراء والمسئولون المعنيون مؤتمرا صحفيا اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل توقعات طقس الغد، واستعدادات الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه الظروف الجوية.
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