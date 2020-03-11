شبورة وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

تشهد الأحوال الجوية اليوم، الأربعاء، تغييرا نسبيا في حالة الطقس عن اليومين الماضيين، ويكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، ونشاط الرياح يكون ما بين المعتدل إلى المتوسط.





وتكون حالة الطقس على سواحل البلاد معتدلة نهارا باردة ليلا، والأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.





بينما على شمال وجنوب الصعيد تكون حالة الطقس ، حارة نهارا شديدة البرودة ليلا، وتنعدم فرص سقوط الأمطار هناك، بينما تكون الرياح نشطة.





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وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر، كالتالي:





القاهرة 25/12

الإسكندرية 24/13

بورسعيد 22/14

رفح 20/10

كاترين 26/11

شرم الشيخ 31/17

الغردقة 29/16

بني سويف 31/14

المنيا 31/14

أسوان 34/17

الوادي الجديد 33/16

حلايب 31/18