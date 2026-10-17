سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي الآن

استقر سعر الدولار في عدد من البنوك الحكومية مع تعاملات مساء اليوم السبت 17-10-2026 وذلك لليوم الثاني على التوالي.

سعر الدولار في بنوك الحكومة

وسجلت تداولات الدولار ثباتًا بمختلف البنوك الحكومية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي منذ آخر تعامل له يوم الخميس الماضي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 53.42 جنيها للشراء و53.52 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 53.42 جنيها للشراء و53.52 جنيها للبيع .

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء الخميس الماضي ولمدة يومين اثنين انتهت امس السبت، بمناسبة بدء الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

أظهرت تداولات الدولار ثباتًأ من دون تغيير منذ آخر عمل في الجهاز المصرفي قبل يومين.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 53.41 جنيها للشراء و 53.53 جنيها للبيع

أقل سعر

ووصل أقل سعر دولار 52.58 جنيها للشراء و 52.68 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول.

بلغ سعر ثاني أقل سعر دولار 53.05 جنيها للشراء و 53.15 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 54.38 جنيها للشراء و 53.48 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، البركة، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه 53.4 جنيها للشراء و 53.5 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، HSBC، فيصل الاسلامي، التعمير والاسكان".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 53.42 جنيها للشراء و53.52 جنيها للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، قناة السويس، سايب،العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المصري الخليجي، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، نكست، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار 53.55 جنيها للشراء و 53.65 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.