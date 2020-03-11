3 حيل تخلصك من ألم البواسير المزعج فورا

يلجأ الكثيرون إلى الجراحة لعلاج البواسير إلا أنه فى الكثير من الأحيان يمكن علاج البواسير بمجموعة علاجات طبيعية من مطبخك إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع برايت سايد.







- زيت جوز الهند



أفضل علاج للبواسير

فهو

-الألوفيرا



أفضل علاج للبواسير

- عبوات الثلج







استخدام عبوات الثلج على البواسير يساعد على تخفيف الألم والالتهابات . إن وضع كيس ثلج أثناء الجلوس يمكن أن يساعد في تخدير الألم وتقليل التورم بشكل مؤقت ويمكنك لف الجليد في منشفة صغيرة لتجنب تلف الجلد وترك كيس الثلج لمدة 15 دقيقة وتكرر العملية كل ساعة.

يعد زيت جوز الهندمرطب طبيعي قد يساعد أيضًا في أعراض البواسير، ويقلل من التهيج والتورم، وقد يساعد أيضًا في تقليل الرغبة في نقطة الصفر.يعد الصبارفإنه نبات له تأثير مضاد للالتهابات على الجسم وقد يساعد في التئام الجروح قد يوفر الصبار راحة من الحرق والحكة والتورم الناجم عن البواسير عند تطبيقها على فتحة الشرج.