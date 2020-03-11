AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 حيل تخلصك من ألم البواسير المزعج فورا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:19 م
بواسيبر
بواسيبر
Advertisements
لمياء الياسين
 يلجأ الكثيرون إلى الجراحة لعلاج البواسير إلا أنه فى الكثير من  الأحيان يمكن علاج البواسير بمجموعة علاجات طبيعية من مطبخك إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع برايت سايد.

-  زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند أفضل علاج للبواسير فهو مرطب طبيعي قد يساعد أيضًا في أعراض البواسير، ويقلل من التهيج والتورم، وقد يساعد أيضًا في تقليل الرغبة في نقطة الصفر.

-الألوفيرا

يعد الصبار أفضل علاج للبواسير فإنه نبات له تأثير مضاد للالتهابات على الجسم وقد يساعد في التئام الجروح قد يوفر الصبار راحة من الحرق والحكة والتورم الناجم عن البواسير عند تطبيقها على فتحة الشرج.

- عبوات الثلج 

استخدام عبوات الثلج على البواسير يساعد على تخفيف الألم والالتهابات . إن وضع كيس ثلج أثناء الجلوس يمكن أن يساعد في تخدير الألم وتقليل التورم بشكل مؤقت ويمكنك لف الجليد في منشفة صغيرة لتجنب تلف الجلد وترك كيس الثلج لمدة 15 دقيقة وتكرر العملية كل ساعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى دقائق وبدون جراحة.. حيل تخلصك من ألم البواسير

بدون جراحة.. طرق وعلاجات سريعة تخلصك من آلام البواسير

تخلصك منها فورا.. حيل سريعة لعلاج آلام الظهر

فوائد الصبار للأكل والتجميل.. اليك كل ما يمكن معرفته

بدون جراحة.. عالج البواسير بأسرع طريقة

بطرق منزلية .. تعرف على كيفية علاج البواسير

ترشيحاتنا

التنين يضرب سماء البلاد .. الأرصاد تحذر من عواصف و سيول شديدة الغزارة غدا

لا يوجد مبرر.. برلماني: تعليق الدراسة يُسيء لسُمعة الدولة

قرار جديد من وزير التعليم لمواجهة فيروس كورونا

جاكيت غريب.. هند صبري تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

الإسكان: قطع المياه عن بعض المناطق بسبب الطقس.. فيديو

تضرب 8 دول منهم مصر.. عاصفة التنين تبدأ بالعراق.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

سكودا .. من ورشة لصناعة الدراجات فى قرية لعملاق صناعة السيارات عالميًا

شاهد.. إيطاليا تسقط إبراهيموفيتش ..أتليتكو مدريد يخطط لإسقاط العملاق محمد صلاح