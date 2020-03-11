تحقيقا للعدالة الاجتماعية.. غرفة بورسعيد تطالب بصرف حصص 2020 الاستيرادية

طالبت غرفة بورسعيد التجارية برئاسة محمد سعده اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأعتباره رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بصرف الحصة الاستيرادية للعام الحالى 2020 لمن شملهم قرار الايقاف.





واكدت الغرفة خلال مذكرة رسمية تقدم بها رئيس المجلس لمحافظ بورسعيد ان هناك من غير ابناء بورسعيد من صرفوا حصصهم الاستيرادية خلال الفترة من15 فبراير 2020 وحتى 1 مارس من نفس العام قبل صدور القرار بما لايحقق مبدأ العدالة المجتمعية.





وبينت الغرفة ان هناك العديد من المستوردين سددوا الترشيد وانهوا اجراءات التخصيم وعند البدء فى اجراءات الصرف فوجئوا بوقف حصصهم.





واشارت الغرفة فى مذكرتها الى ان جميع اصحاب الحصص الاستيرادية قاموا بتوفيق اوضاعهم وفق قرارات المجلس التنفيذى للمحافظة في اجتماعه الاخير فى 13/1/2020.





وشددت الغرفة على ان مجلسها فى حالة انعقاد تام لمتابعة الموقف وانها متمسكة بموقفها المعلن من أجل الصالح العام لبورسعيد بوجه عام و المجال التجارى بوجه خاص.