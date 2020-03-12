محافظ بني سويف يتابع حالة الطقس عبر الفيديو كونفرانس

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حالة الطقس بمراكز ومدن المحافظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية، حيث كانت "منذ الساعات الأولى من صباح اليوم"كافة أجهزة المحافظة على استعداد كامل للتعامل الفوري مع أية مستجدات قد تطرأ نتيجة لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار،ويتم التواصل"على مدار اللحظة"مع فرق العمل المتواجدين بالشوارع والميادين عن الطريق الموبايلات وأجهزة اللاسكي والفيديو كونفرانس بالغرفة الرئيسية المنعقدة منذ 3 أيام استعدادا تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بناء عن التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا مـن اليوم الخميس وحتى السبت القادم.

وتحدث محافظ بني سويف" عبر الاتصال "فيديو "مع القائمين على متابعة الوضع "على الأرض " لاستيضاح الوضع القائم لحالة الطقس ، والإجراءات الفورية المنفذة ،والذين أكدوا تساقط الأمطار بشكل خفيف على فترات متقطعة بداية الساعات الأولى من صباح اليوم ، حيث شدد المحافظ على دوام حالة الاستعداد القصوى ،خاصة مع سقوط الأمطار بغزارة وحدوث تجمعات مياه بأسفل الكبار أو ببعض الشوارع والميادين ،موجها غرف العمليات الرئيسية والفرعية بضرورة السرعة في اتخاذ القرار وتحريك معدات وسيارات الشفط بأقصى سرعة أولا بأول.

وشدد محافظ بني سويف على التعامل الفوري مع أية بلاغات ترد من المواطنين خاصة بالأمطار وأعمدة الانارة ،حفاظ على سلامة المواطنين،مناشدا المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الانارة عند سقوط الأمطار،وعدم ركن سياراتهم أسفل الأشجار أو لوحات الإعلانات،مشيرا إلى أنه تم التشديد على رؤساء المدن بأن تكون الأوناش واللوادر على استعداد دائم لسرعة التدخل في اذا تطلب الأمر.

وطالب المحافظ فرق العمل،التي تم تشكيلها من القطاعات الخدمية والحيوية مثل:مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمرور والنظافة،لتكون على دائمة الإستعداد للتحرك عند وقوع طارئ في شارع أو ميدان أو قرية،موجها غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالتواصل الدئام مع غرفتي العمليات بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية على مدار الساعة ، مع ضمان التفعيل المستمر لغرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة.

كما ناقش المحافظ الوضع القائم بمخرات السيول البالغ عددها 7مخرات والتأكد من تنفيذ أعمال التطهير الدائم لتلك المجاري، مشددا على ضرورة إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بكل المستجدات،وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات لضمان التنسيق الكامل بين كافة الأطراف والجهات المعنية وذات الصلة.

وتابع المحافظ حالة الطقس من خلال غرفة العمليات الرئيسية كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ و بلال حبش نائب المحافظ ،واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ،وعدد من التنفيذيين المعنيين.