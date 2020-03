تعرف على أحدث منتجات هيونداي للنقل الخفيف من المصرية للسيارات

أعلنت الشركة المصرية العالميةEIM الوكيل الوحيد والحصري لشركة هيونداي العالمية لسيارات النقل التجارية فى مصر عن طرح طراز جديد من سيارات النقل متعددة الأغراض والاستخدامات لأول مرة بالسوق المصريى تحت اسم ‘’Solati H350’’وهى طراز من انتاج هيونداى العالمية، وسيتم طرحها فى السوق من خلال موديلين جديدين هما الميكروباص والفان، مما يجعلها صالحة لمختلف الاستخدامات الصناعية و التجارية بالإضافة لنقل الركاب.

وقال المهندس خالد نصير رئيس مجموعة الكان القابضة أن شركته "تسعى لتقديم تجربة أفضل للعملاء، فى إطار المسئولية التي نضعها على عاتقنا لرفع كفاءة السوق المصرية، وتحفيز عملية البيع، وخلق تنافس قوي يصب في مصلحة العميل".

وقال المهندس طاهر شاهين الرئيس التنفيذي لشركة المصرية العالمية للسيارات ان الشركة تعمل على وضع خطة طموحة للتوسع فى مجال سيارات النقل التجارية من خلال العلامة الكورية الأشهر هيونداي، التى تقدم موديلات هيونداي من الحافلات والأتوبيسات بمختلف التطبيقات الصناعية و التجارية لتتناسب مع جميع احتياجات العملاء في مصر.

تتميز جميع هذه الموديلات وتطبيقاتها المختلفة بأنها الاعلى فى الجودة اضافة الى قوة العزم وإتساع المساحة وقدرة هائلة على الحمولة بالنسبة لسيارات النقل بالإضافة للتطبيقات الخاصة التي تنفرد بها.

وعبر السفير الكوري بالقاهرة يون يو تشول، عن سعادته بالتواجد في مصر وقدم الشكر لشركة ألكان والشركة المصرية العالمية للسيارات وشركة هيونداي لإطلاق’Solati H350’’، وشدد علي أهمية العلاقات الوثيقة بين مصر وكوريا وان البلدين لديهم العديد من المصالح المشتركة وان الحكومة المصرية تسعي جاهدة لتعزيز هذا التعاون الذي دام لـ 25 عامًا.

كما أضاف السفير الكوري بالقاهرة ان بفضل جهود المهندس خالد نصير وعزمه فإن الشركات الكورية تعزز من وجودها في مصر بإطلاق’Solati H350’’مختلفة الاستخدامات الصناعية و التجارية بالإضافة لنقل الركاب، كما صرح ان سيارات هيونداي كانت ولازالت الخيار الأول للشعب المصري، وتمني أن في المستقبل القريب تتمكن الشركة المصرية للسيارات من التصنيع والإنتاج المحلي لتصبح مصر الموزع الاستراتيجي للمنطقة ككل حيث ان مصر تتمتع بالعديد من الإمكانات الهائلة التي تؤهلها للقيام بهذا الدور.

وكشفت الشركة المصرية العالمية للسيارات(EIM) عن مواصفات الطرازالجديد، فتم طرح السيارة الميكروباصSOLATI H350 لنقل الركاب من خلال 14 وحتى 18 راكب و الليموزين VIPبخلاف مقعد السائق، كما قدمت الشركة السيارة بمواصفات خاصة من خلال كابينة استثنائية لراحة السائق بعرض 1.5 متروأكبر ارتفاع داخلى فى فئتها 1.9 متر، بالاضافة الىباب ركاب منزلق بعرض 1.25 متر وارتفاع 1.25 متر، كما تم انتاج السيارةبشاسيه قطعة واحدة بدون لحامات ومضاد للصداء بما يوفر أقصى معايير الامان, وأعلى أداء فى فئتها، وتضمن هيونداي من خلال سيارتها الجديدة أفضل أقتصاديات التشغيل ومعدلات استهلاك الوقود بمحرك سعة 2500 سي سي وقوة 150 حصان.

أما عن السيارة الفان Solati H350، فتضمن هيونداى سيارة متعددة الاستخدامات الصناعية والتجارية، التى يمكن استخدامها لنقل الركاب أو البضائع أو كثلاجة للتبريد والتجميد وأيضا لأغراض الإسعاف كما يمكن استخدامها كمكتب ادارى متنقل، كما انها من أفضل السيارات فى نوعها كاقتصاديات التشغيل، وبها أكبر مساحة تخزين فى فئتها، وافضل معدلات استهلاك الوقود. كما تحتوى علىايرباج للسائق،و ايرباج للراكب بجانب السائق، وتكييف امامى وخلفى، و سنتر لوك "قفل مركزى للابواب" ، زجاج كابينة السائق كهربائى، حساس ركن خلفىوكاسيت -Integrated audio systems with CD & MP3 player, Bluetooth and USB كاسيت يشمل -Cruise control for effortless highway driving – optional نظام تثبيت السرعة لراحة السائق فى الرحلات الطويلة، زجاج خلفى معتم، وفوانيس ضباب.