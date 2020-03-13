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أخبار العالم

المغرب تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:47 ص
المغرب تسجل 7 إصابات
المغرب تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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سمر صالح
أعلنت السلطات المغربية اليوم الجمعة، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.

وفى سياق منفصل، نوهت وسائل الإعلام الصينية إلى أن هناك تطورا خطير فى أضرار فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.

وتوصل خبراء متخصصون في مركز الطب التناسلي بمستشفى تونججي في مدينة ووهان الصينية إلى استنتاج مفاده، أن فيروس كورونا الجديد يمكن نظريا أن يلحق أضرارا بقدرة الرجال على الإنجاب.

وأضاف الخبراء أن الإصابة بعدوى فيروس كورونا، يمكن أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازن المناعي في الخصيتين.

وقال الإعلام الصيني إن مثل هذا الضرر الصحي يمكن أن يتسبب في حدوث التهاب بالخصيتين، مما يؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وصولا إلى العقم.



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