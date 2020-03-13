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رياضة

الزمالك يقرر استعادة أحمد أبو الفتوح من سموحة

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن المجلس الأبيض استقر على استعادة أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق المعار لنادي سموحة .

يأتي ذلك بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري في ظل تألق اللاعب مع الفريق السكندري والمنتخب الأوليمبي في الفترة الماضية.

وحرص مسؤولو النادي على متابعة اللاعب في الفترة الماضية قبل الاستقرار على عودته لصفوف الفريق في الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته للنادي السكندري.

يذكر أن سموحة استعار اللاعب من القلعة البيضاء في يناير قبل الماضي لمدة موسم ونصف وحاول النادي السكندري ضم اللاعب نهائيا إلا أن الزمالك رفض الأمر.
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