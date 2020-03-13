الزمالك يقرر استعادة أحمد أبو الفتوح من سموحة

يأتي ذلك بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري في ظل تألق اللاعب مع الفريق السكندري والمنتخب الأوليمبي في الفترة الماضية.

يأتي ذلك بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري في ظل تألق اللاعب مع الفريق السكندري والمنتخب الأوليمبي في الفترة الماضية.