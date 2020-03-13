AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا .. كاف يعلن ملعبي نهائى دوري الأبطال الأفريقى والكونفيدرالية

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:25 م
كأس دورى أبطال أفريقيا
كأس دورى أبطال أفريقيا
Advertisements
منتصر الرفاعى

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عن ملعبي نهائي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية لنسخة الموسم الجاري 2019-2020.


وأصدر "كاف" بيانا رسميا قال فيه إن ملعب جابوما في دوالا بالكاميرون يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما سيكون ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط المغربية مسرحا لنهائي البطولة الكونفدرالية.


وكان "كاف" قرر إقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة في ملعب محايد لأول مرة في تاريخ البطولتين، وفتح باب التقدم لاستضافة في الفترة من 11 وحتى 20 فبراير الماضي.


وينافس النادي الأهلى ونادي الزمالك فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا حيث يلتقى الفريق الأحمر مع الوداد المغربى والفريق الأبيض مع الرجاء المغربى فى مباراتى الذهاب أوائل مايو المقبل بالدار البيضاء على ان يلتقيا فى الإياب فى الأسبوع الثانى من مايو بإستاد القاهرة الدولى .


فيما ينافس بيراميدز فى نصف نهائى الكونفيدرالية مع حورية كوناكرى الغينى ونهضة بركان المغربى مع مواطنه حسنية أغادير .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواجهات نارية.. تعرف على الفرق المتوقع مواجهتها لـ المصري في ربع نهائي الكونفدرالية

الكاف يفتح باب تلقي رغبات استضافة نهائي دورى الأبطال والكونفدرالية

اتحاد الكرة يرد على إمكانية استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

المغرب يطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

رسميا.. 3 دول تتقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

3 ملاعب تتنافس.. كاف يحدد موعد حسم مستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

تريند الفن..شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق مجددا.. ردة فعل أحمد حلمي تجاه عامل على الطريق بعد غرق الشوارع

هروب زعيم كوريا الشمالية خوفًا من كورونا.. تفاصيل

الداخلية: إغلاق الطريق الدائري الرئيسي بالاتجاهين بمنطقة أبراج سما

أول رد فعل للزمالك بعد تأجيل مباراة المصري

العالم يستجيب ولندن لا تبالي.. لماذا تخاطر بريطانيا بشعبها في مواجهة كورونا

بعد وقف صلاة الجمعة.. بيان مهم من حكومة الكويت بشأن فرض حظر التجول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدي جوانتي.. 10 أماكن لا تتوقعها يعيش عليها فيروس كورونا

تركت رضيعها 10 دقائق فعادت لتجده جثة هامدة.. تفاصيل

بعد شهور.. الصين تعتمد دواء كورونا النهائي