رسميا .. كاف يعلن ملعبي نهائى دوري الأبطال الأفريقى والكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، عن ملعبي نهائي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية لنسخة الموسم الجاري 2019-2020.





وأصدر "كاف" بيانا رسميا قال فيه إن ملعب جابوما في دوالا بالكاميرون يستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما سيكون ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط المغربية مسرحا لنهائي البطولة الكونفدرالية.





وكان "كاف" قرر إقامة المباراة النهائية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحدة في ملعب محايد لأول مرة في تاريخ البطولتين، وفتح باب التقدم لاستضافة في الفترة من 11 وحتى 20 فبراير الماضي.





وينافس النادي الأهلى ونادي الزمالك فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا حيث يلتقى الفريق الأحمر مع الوداد المغربى والفريق الأبيض مع الرجاء المغربى فى مباراتى الذهاب أوائل مايو المقبل بالدار البيضاء على ان يلتقيا فى الإياب فى الأسبوع الثانى من مايو بإستاد القاهرة الدولى .





فيما ينافس بيراميدز فى نصف نهائى الكونفيدرالية مع حورية كوناكرى الغينى ونهضة بركان المغربى مع مواطنه حسنية أغادير .



