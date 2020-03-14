Samsung تعقم هواتفها في هذه الدول.. لمكافحة كورونا

هناك العديد من الوسائل والطرق التى يستخدمها الأشخاص للوقاية حاليًا خوفًا من تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا، لذلك ويلجأ البعض مثلا لاستعمال المطهرات وارتداء الكمامات، ومن هنا بدأت شركة سامسونج الكورية الجنوبية البحث عن طرق مختلفة ومتبكرة للحد من العدوى بهذا الفيروس، وتوصلت إلى تعقيم الأجهزة الخاصة بها من خلال مراكز الخدمة Galaxy Sanitizing Service .
وبحسب موقع 9to5google التقنى، فإن سامسونج توفر خدمة تعقيم الهواتف فى 27 دولة حول العالم، حيث يمكن للمنظفات العادية والمواد الكيميائية أن تؤدى إلى تلف الأجهزة .
وتقوم سامسونج بتنظيف الهواتف باستخدام الأشعة فوق البنفسجية UV-C light، والتى تعمل على قتل البكتيريا والفيروسات على أسطح الأجهزة بشكل فعال.
جدير بالذكر أن هذه الخدمة مجانية لعملاء سامسونج فى 27 دولة، نستعرضها فى القائمة التالية:
1-الولايات المتحدة الأمريكية.
2- اليابان.
3- روسيا .
4- كندا.
5- أستراليا.
6- النمسا.
7- التشيك.
8- فرنسا.
9- اليونان.
10- هونج كونج.
11- المجر.
12- الهند.
13- اندونيسيا.
14- ايطاليا.
15- الأردن.
16- كازاخستان.
17- لاتفيا.
18- المكسيك.
19- هولندا.
20- بنما.
21- الفلبين.
22- رومانيا.
23- سنغافورة.
24- تايوان.
25- تايلاند.
26- الإمارات العربية المتحدة.
27- بريطانيا.