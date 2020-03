عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يخنق امرأة ويضرب رأسها بالأرض وزملائه يهددون المواطنين بالسلاح.. شاهد

أثارت مقاطع فيديو لتعامل الشرطة الأمريكية بعنف مع المواطنين على شاطئ ميامي غضب وضجة رواد موقع التغريدات تويتر في أمريكا بعدما نشرها المخرج «بيلي كوربين» منتقد ردود أفعال رجال الأمن.

كان أبرز تلك المشاهد مقطع مطاردة رجال الأمن لامرأة في الشارع حتى سقطت وانقض عليها رجال الأمن ثم قاموا بضرب رأسها في الأرض وخنقها مما أثار ذعر وصراخ المواطنين في الشارع وفي شرفات المنازل.

قامت الشرطة باعتقال «جيسون إيلام» بطريقة جنونية إذ هاجمها ضابط يدعى إيتون ودفع برأسها لتصطدم بالأرض ثم خنقها، وعندما صرخ الناس اجتمع رجال الأمن في المكان وهددوهم بالأسلحة حتى ابتعدوا.

ووفقًا للدايلي ميل فقد زعم الضابط أن المرأة ركلته بعنف بكلتا قدميها أثناء اعتقاله لها، وقد تداول رواد مواقع التواصل المقاطع على نطاق واسع عن كيفية تعامل الشرطة الأمريكية بعنف وعدم خبرة مع المواطنين.

كتب «بيلي كوربن»: "إنه شاطئ ميامي! وما حدث هو تقنية التصعيد التقليدية التي يتعامل بها ضباط غير مدربين وغير منضبطين،فيأخذون الاحتكاكات الصغيرة التي قد لا تسبب أي ضرر مع رواد الشاطئ في عطلات الربيع ويحولونها إلى عرض صور عنيف".

This is @MiamiBeachPD's classic escalation technique: poorly trained and undisciplined officers take what could've been a harmless interaction with annoying Spring Breakers and turn it into a violent shitshow for no reason #BecauseMiamiBeach #SpringBreak https://t.co/eNjCCIHDq3 pic.twitter.com/w1WkEHi54e