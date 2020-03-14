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تعليم

حقيقة تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين .. وزير التعليم: لا تنساقوا وراء أي كلام غير رسمي

السبت 14/مارس/2020 - 06:34 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
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ياسمين بدوي

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كل ما أثير خلال الساعات الاخيرة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بشأن تعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين


وقال وزير التربية والتعليم :  أرجو من المصريين ألا ينساقوا وراء أي كلام غير رسمي يتم تداوله بشأن هذا الموضوع ، مؤكدا أنه في حالة صدور مثل هذه القرارات يتم إعلانها في بيان رسمي واضح و بشفافية تامة


وأضاف وزير التربية والتعليم : أن مثل هذه القرارات تصدر بشكل علمي بمشاركة جميع أجهزة الدولة ، فأرجو أن نتحرى كلنا الدقة والحذر فيما نقرأه هذه الأيام.


وأكد وزير التربية والتعليم انه حتى الان الدراسة مستمرة في جميع المدارس ، ولا تغيير في جدول الامتحانات ولا في الخريطة الزمنية التي اعلنتها الوزارة في بداية العام الدراسي الحالي.


وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لم يتم إصدار قرار بعمل أي تغيير في المحتوى التعليمي أو المقررات الدراسية المستهدفة للإنتقال من سنة دراسية الي السنة الأعلى.


واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحاته قائلا : تتابع وزارتي التربية والتعليم والصحة ، موقف فيروس كورونا المستجد في كافة مدارس الجمهورية علي مدار الساعة .


وكانت قد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر نصه : وزارة التعليم تعلن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد 15 مارس 2020 .

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