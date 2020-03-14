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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 14-3-2020 أمام الجنيه والعملات الأجنبية

السبت 14/مارس/2020 - 01:04 م
سعر الدرهم الإماراتي
سعر الدرهم الإماراتي
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قسم الاقتصاد
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم السبت 14-3-2020  تباينًا في السوق الإماراتي ، وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي.

سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 الدرهم الإماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي
سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.26 جنيه مصري  
سجل سعر  اليورو = 4.08 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو
سجل سعر الجنيه الاسترليني = 4.53 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.22 جنيه استرليني 
سجل سعر الدينار الكويتي = 11.92الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.083 دينار كويتي 
سجل سعر الدولار الكندي = 2.66 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.37 دولار كندي 
سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.27 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.43 دولار أسترالي 
سجل سعر  الين الياباني = 0.03 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.40 ين ياباني 
سجل سعر الريال السعودي = 0.97 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي  
سجل سعر  الجنيه السوداني = 0.06 الدرهم الإماراتي فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه سوداني 
سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 الدرهم الإماراتي فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري
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