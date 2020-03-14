‎قيد طفلا بالحبال وهتك عرضه.. تأجيل محاكمة خالد الجن لـ ١٩ أبريل

‎قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة خالد الجن بتهمة خطف وهتك عرض طفل بدار السلام لجلسة 19 ابريل لتعذر وصول المتهم .





‎صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر وعضوية المستشارين جمال السمري و محمد سامح امانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.





‎كشف قرار الاحالة أن المتهم خالد محمد عبد الفتاح وشهرته خالد الجن ، نجار قام بخطف المجني عليه الطفل سعد بدر سعد والذي لم يبلغ الثمانية عشر عاما بالتحايل مستغلا صغر سنه بأن اوهمه باصطحابه لتناول المأكولات واتجه به الي مكان بعيد عن اعين الناس وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى انه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد بأن جسر عنه ملابسه تحت تهديد السلاح الأبيض " سكين " وما ان قاومه حتى نحره لتنفيذ ما ضمر في نفسه من شر وما ان خارت قواه قام بهتك عرضه بمناطق عفته.





‎وأضاف قرار الاحالة الي شروع المتهم في قتل المجني عليه عمدا من غير سبق اصرار او ترصد بأن سدد له طعنة بالسلاح الابيض استقرت في بطنه وقيد يداه وقدميه بحبال بلاستيكية قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته إلا انه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج‎



