إجراءات احترازية بجامعة المنيا للتعامل مع مستجدات كورونا وإزالة آثار الطقس السيئ

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة مستعدة تمامًا للتعامل مع الآليات التي تضعها الدولة لمواجهة ومحاصرة فيروس كورونا الذي يُهدد العالم.
وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبي، أن جامعة المنيا تسعى جاهدة لاتخاذ خطوات استباقية تضمن الحفاظ على سلامة أبنائها وانتظام الدراسة واستمرارها ونجاح العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني، بما هو متاح وما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية تكنولوجية لخلق آلية للتواصل الدائم مع طلابها.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس عمداء كليات الجامعة الطارئ برئاسته، وبحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة.
وقال الدكتور مصطفى عبد النبي إنه لليوم الثاني على التوالي، تتابع الجامعة مجهوداتها لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة ببعض المبانى والمنشآت الجامعية وبشوارعها الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع الجهات والإدارات المعنية بالجامعة، في إزالة المخلفات الناجمة عن تداعيات أزمة الطقس السيئ، استعدادًا لاستقبال الطلاب صباح غد.