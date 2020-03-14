الداخلية تشن حملات لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية تنفيذا لتعليق قرار الدراسة

تشن الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية حملات أمنية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة اسبوعين.





تأتي حملات وزارة الداخلية على مراكز الدروس الخصوصية فى اطار خطة الدولة فى تقليل اماكن التجمعات ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا نحو 109 فقط، وأن مصر من أقل الدول إصابة بالمرض.





وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن المواطنين عليهم اتباع تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالنظافة الشخصية وتجنب الاختلاط.





ووجه الدكتور مصطفى مدبولي كلامه لأولياء الأمور قائلا: "تم تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، ولكن يجب أن يتجنب الطلاب التواجد في الشارع أو الأماكن التي بها تجمعات بشكل كبير للوقاية وتقليل نسبة انتشار الفيروس".





وطالب أولياء الأمور بتقليل تواجد الطلاب في الشوارع والنزول والالتزام بالمنازل للحد من انتشار الفيروس وتقليل فرص انتشاره.





وشدد على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل حاسم من غسل اليدين والوجه وغيره ، كإجراء وقائي واحترازي.





وأضاف مصطفى مدبولي أن قرار تعليق الدراسة يشمل أي أنشطة تعليمية ورياضية أيضا، مشيرا إلى أنه سيتم تعقيم المدارس والجامعات بشكل دائم خلال فترة تعليق الدراسة.





وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، السبت، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد، الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.