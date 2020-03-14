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أخبار العالم

السعودية.. تخصيص 50 مليار ريال دعما للقطاع الخاص في مواجهة كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 08:29 م
السعودية تخصص 50
السعودية تخصص 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص لمواجهة كورنا
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قسم الخارجي
أعلنت مؤسسة النقد العربي بالمملكة العربية السعودية دعم القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال؛ لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة بسبب فيروس كورونا.

وقررت "النقد"، بناء على القرار، إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل؛ مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي من البنوك وشركات التمويل لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية رصد وتسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 103 حالات، كان قد تعافت منه حالة واحدة، وأن بقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي.
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