السعودية.. تخصيص 50 مليار ريال دعما للقطاع الخاص في مواجهة كورونا

أعلنت مؤسسة النقد العربي بالمملكة العربية السعودية دعم القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال؛ لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة بسبب فيروس كورونا.





وقررت "النقد"، بناء على القرار، إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل؛ مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي من البنوك وشركات التمويل لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية رصد وتسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا.



