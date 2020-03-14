جامعة حلوان: تخيير الطلاب بين البقاء في المدن الجامعية أو مغادرتها

أعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم ووجه بـ تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لـ فيروس كورونا المستجد.
ووجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
من جهته، قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة لديها خطة محكمة لتطبيقها فى هذا الوضع وهي اللجوء إلى التعليم عن بعد.
وأوضح نجم لـ"صدى البلد" أنه بالنسبة للمدينة الجامعية؛ سيتم تخيير الطلاب بشأن البقاء بالمدينة أو مغادرتها .
مشيرًا إلى أن جامعة حلوان بدأت بـ إجراءات تعقيم المدن الجامعية والمدرجات.