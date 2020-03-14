جامعة حلوان: تخيير الطلاب بين البقاء في المدن الجامعية أو مغادرتها

ووجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.





من جهته، قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إ ن الجامعة لديها خطة محكمة لتطبيقها فى هذا الوضع وهي اللجوء إلى التعليم عن بعد.





وأوضح نجم لـ"صدى البلد" أنه بالنسبة للمدينة الجامعية؛ سيتم تخيير الطلاب بشأن البقاء بالمدينة أو مغادرتها .



