AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم ريال مدريد يتحدى كورونا بهذه الطريقة

السبت 14/مارس/2020 - 10:10 م
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
عمرو ابوبكر
خضع سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، لتدريبات شاقة داخل منزله، بعد توقف النشاط الكروي في الدوري الإسباني ومعظم دوريات كرة القدم في العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أودي بحياة الآلاف واصابة عشرات الالاف.

ونشر قائد النادي الإسباني مقطع فيديو له أثناء تدريباته عبر حسابه بإنستجرام، وهو يقوم بتدريبات الركض، استعدادا لعودة الدوري الذي توقف لأجل غير مسمى حتى مواجهة فيروس كورونا.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن اشتباه فى إصابة فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد بفيروس كورونا المستجد بعد الإعلان عن إصابة ماوريسيو دى ماتوس نائب رئيس فلامنجو البرازيلي.

وكان نادى ريال مدريد أعلن عن إصابة لاعبا الفريق الأول لكرة السلة أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن تأجيل مباريات الليجا لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا، كما تأجيل مواجهة برشلونة أمام نابولى الإيطالى فى إياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا لنفس السبب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتخب إسبانيا يستدعي راموس وبيكيه للمنتخب الأولمبي

تفاصيل مكالمة رونالدو وبيريز قبل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

يويفا يصدر قرارًا هامًا بخصوص دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا

رسميًا .. توقف الدوري الهولندي حتى نهاية الشهر خوفًا من الكورونا

كرة القدم تنهار أمام وحش الكورونا.. ملخص أزمات الفرق بسبب الفيروس حتى الآن

بسبب كورونا.. تأجيل مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

قرار جديد من الزمالك بعد إيقاف بطولة الدوري الممتاز

شو حلو .. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

رئيس الوزراء: قرار تعليق الدراسة لمواجهة كورونا وتجنب مخاطر اختلاط الطلاب

إجراء عاجل من الهلال السعودي لمحاربة فيروس كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة استفادة المعلمين من قرار تعليق الدراسة

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا