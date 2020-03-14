نجم ريال مدريد يتحدى كورونا بهذه الطريقة

خضع سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، لتدريبات شاقة داخل منزله، بعد توقف النشاط الكروي في الدوري الإسباني ومعظم دوريات كرة القدم في العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أودي بحياة الآلاف واصابة عشرات الالاف.





ونشر قائد النادي الإسباني مقطع فيديو له أثناء تدريباته عبر حسابه بإنستجرام، وهو يقوم بتدريبات الركض، استعدادا لعودة الدوري الذي توقف لأجل غير مسمى حتى مواجهة فيروس كورونا.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، عن اشتباه فى إصابة فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد بفيروس كورونا المستجد بعد الإعلان عن إصابة ماوريسيو دى ماتوس نائب رئيس فلامنجو البرازيلي.





وكان نادى ريال مدريد أعلن عن إصابة لاعبا الفريق الأول لكرة السلة أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن تأجيل مباريات الليجا لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا، كما تأجيل مواجهة برشلونة أمام نابولى الإيطالى فى إياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا لنفس السبب.