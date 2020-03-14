جامعة القاهرة تقرر العمل بنصف قوة الموظفين خلال فترة تعليق الدراسة وتستثني المستشفيات

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، في بيان صحفي، أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين بإدارات: الخدمات الالكترونية، والشؤون الهندسية، والمالية والاستحقاقات، والأمن الإداري والحماية المدنية، وكل من يلزم لاستمرار الدراسة الالكترونية، والمستشفيات تعمل بكامل طاقتها مع اعلان حالة الطواريء بها.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن ظهر اليوم أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار السير رئيس الجمهورية، بايقاف الدراسة اعتبارًا من الأحد 15 مارس ولمدة 15 يومًا، في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن الدراسة ستكون من خلال النظم الالكترونية، مشيرًا إلى أن التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة، تم منذ فترة طويلة، وتم اعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل.