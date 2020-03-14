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تعليم

جامعة القاهرة تقرر العمل بنصف قوة الموظفين خلال فترة تعليق الدراسة وتستثني المستشفيات

السبت 14/مارس/2020 - 11:41 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله على
قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم العمل بنصف القوة بين موظفي الجامعة بالتناوب، وذلك خلال فترة الأسبوعين المعلقة فيهم الدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تخفيف أعداد المتواجدين بالجامعة وتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد. 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، في بيان صحفي، أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين بإدارات: الخدمات الالكترونية، والشؤون الهندسية، والمالية والاستحقاقات، والأمن الإداري والحماية المدنية، وكل من يلزم لاستمرار الدراسة الالكترونية، والمستشفيات تعمل بكامل طاقتها مع اعلان حالة الطواريء بها.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن ظهر اليوم أن الجامعة لديها خطة كاملة لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار السير رئيس الجمهورية، بايقاف الدراسة اعتبارًا من الأحد 15 مارس ولمدة 15 يومًا، في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن الدراسة ستكون من خلال النظم الالكترونية، مشيرًا إلى أن التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة، تم منذ فترة طويلة، وتم اعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل. 


وقال إن الجامعة جاهزة من خلال عدة طرق وآليات تضمن جودة العملية التعليمية وتلقي الطلاب كافة العلوم المقررة دون الإخلال بالعملية التعليمية، مع الحفاظ علي سلامة كافة العاملين بالمنظومة داخل الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقمي وهو ما يفيد الجامعة في الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإليكترونية للكليات والمقررات الإلكترونية.
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