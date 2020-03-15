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رياضة

رسميا.. محمود علاء يجدد عقده مع الزمالك لـ 5 مواسم

الأحد 15/مارس/2020 - 01:11 ص
محمود علاء نجم الزمالك
محمود علاء نجم الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن  تجديد  التعاقد مع محمود علاء مدافع الفريق لمدة خمسة مواسم في الفترة الحالية، بعدما تم تمديد عقده 3 مواسم بخلاف الموسمين المتبقيين في عقده  بعد تألقه مع الفريق الأبيض في الفترة الماضية.

وعقد اللاعب جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء تم خلالها الاتفاق على التفاصيل، ووقع المدافع على العقود الرسمية لمدة ثلاثة مواسم ليرتبط اللاعب بعقد مع النادي لمدة خمسة مواسم.


يأتي تمديد النادي الأبيض لعقد اللاعب في إطار سياسة القلعة البيضاء للحفاظ على القوام الأساسي في ظل رغبة النادي للمنافسة على البطولات.

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