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فن

نادية الجندى بصحبة ياسر جلال فى أحدث ظهور.. شاهد

الأحد 15/مارس/2020 - 05:27 ص
نادية الجندى وياسر
نادية الجندى وياسر جلال
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محمد بدران
نشرت النجمة نادية الجندى صورة خاصية "استورى" عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نادية الجندي فى الصورة بصحبة النجم ياسر جلال خلال احدى الحفلات وهى ترتدى فستان ابيض انيق وتركت شعرها الاشقر منسدلا بطريقة مميزة.


تواصل الفنانة نادية الجندى تصوير مسلسلها الجديد "نساء من ذهب"، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وسهر الصايغ، وغيرهم، ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرّر عرضه في موسم رمضان 2020.


المسلسل تدور قصته حول 4 سيدات يقعن في مواقف كوميدية، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي من إنتاج ديزني.


نادية الجندى بصحبة ياسر جلال فى أحدث ظهور.. شاهد
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