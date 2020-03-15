AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 15-3-2020

الأحد 15/مارس/2020 - 08:44 ص
رهم إماراتي
رهم إماراتي
Advertisements
قسم الاقتصاد
سجّل سعر صرف الدرهم الإماراتي استقرارا مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 15-3-2020، وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم
سجّل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 الدرهم الإماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي
سجّل سعر الجنيه المصري = 0.23 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.25 جنيه مصري  
سجّل سعر  اليورو = 4.08 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو
سجّل سعر الجنيه الاسترليني = 4.53 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.22 جنيه استرليني 
سجّل سعر الدينار الكويتي = 11.92الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.083 دينار كويتي 
سجّل سعر الدولار الكندي = 2.66 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.37 دولار كندي 
سجّل سعر الدولار الأسترالي = 2.27 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.43 دولار أسترالي 
سجل سعر  الين الياباني = 0.03 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.40 ين ياباني 
سجّل سعر الريال السعودي = 0.97 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي  
سجّل سعر  الجنيه السوداني = 0.06 الدرهم الإماراتي فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه سوداني 
سجّل سعر 11 الريال القطري = 1.00 الدرهم الإماراتي فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات العربية والأجنبية

سعر الدينار الكويتي مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 9-3-2020

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 9-3-2020

ترشيحاتنا

محمد فضل: أنا السبب في عقوبة مرتضى منصور.. ومستاء من بيان الأهلي

أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 3 - 2020

مقطع فيديو مؤثر.. هند القحطاني تنهار في البكاء

خدعوك فقالوا.. جمال شعبان يكشف عن 10 شائعات حول أعراض كورونا

للحد من انتشار كورونا.. إغلاق 85 مركزا تعليميا بالقليوبية.. صور

موقع صدى البلد يتخذ 11 إجراءً وقائيا لمواجهة كورونا .. ويقر 5% نسبة العمل من المقر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قدرها مليون دولار.. مخترع مصري ينافس على جائزة ستيفن هوكينج العالمية

مقطع فيديو مؤثر.. هند القحطاني تنهار في البكاء

كورونا يهدد البيئة .. قتال عنيف بين مئات القرود على موزة