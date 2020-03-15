سعر الدرهم الإماراتي اليوم 15-3-2020

سجّل سعر صرف الدرهم الإماراتي استقرارا مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 15-3-2020 ، وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي.





سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 الدرهم الإماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

سجّل سعر الجنيه المصري = 0.23 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.25 جنيه مصري

سجّل سعر اليورو = 4.08 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو

سجّل سعر الجنيه الاسترليني = 4.53 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.22 جنيه استرليني

سجّل سعر الدينار الكويتي = 11.92الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.083 دينار كويتي

سجّل سعر الدولار الكندي = 2.66 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.37 دولار كندي

سجّل سعر الدولار الأسترالي = 2.27 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.43 دولار أسترالي

سجل سعر الين الياباني = 0.03 الدرهم الإماراتي ، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.40 ين ياباني

سجّل سعر الريال السعودي = 0.97 الدرهم الإماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي

سجّل سعر الجنيه السوداني = 0.06 الدرهم الإماراتي فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه سوداني

سجّل سعر 11 الريال القطري = 1.00 الدرهم الإماراتي فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري