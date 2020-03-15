مدرب تليفونات بني سويف بعد تعليق النشاط: قرار صائب جدًا

علق أبوالعينين شحاتة، المدير الفنى لفريق تليفونات بني سويف عقب إعلان قرار اتحاد المصرى لكرة القدم بإيقاف النشاط الرياضي لمدة 15 يومًا.
وقال أبو العينين: "لا شئ فى الدنيا يساوى صحة وارواح اهلنا واولادنا وبلدنا مع تأجيل النشاط الرياضى والدراسي".
وأكد أبوالعينين شحاتة بأن هذا القرار صائب لأن لابد من أخذ الاحتياط والحذر لضمان سلامة الجميع.
يذكر أن فريق تليفونات بني سويف قد تعادل مع فريق شبان قنا بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم باستاد بني سويف الرياضي، بالجولة السابعة عشرة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.
ويحتل فريق تليفونات بني سويف المركز السادس برصيد 23 نقطة.