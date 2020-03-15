مدرب تليفونات بني سويف بعد تعليق النشاط: قرار صائب جدًا

يذكر أن فريق تليفونات بني سويف قد تعادل مع فريق شبان قنا بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم باستاد بني سويف الرياضي، بالجولة السابعة عشرة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

ويحتل فريق تليفونات بني سويف المركز السادس برصيد 23 نقطة.

وأكد أبوالعينين شحاتة بأن هذا القرار صائب لأن لابد من أخذ الاحتياط والحذر لضمان سلامة الجميع.