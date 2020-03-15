ترامب .. و«الكورونا يا امة الكورونا»

رغم أن ترامب استخف في البداية بخطورة فيروس الكورونا، ولم يتعامل معه بالجدية المطلوبة، إلا أنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أول أمس الجمعة، وإعلانه حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ورصد مبلغ 50 مليار دولار لمواجهة الوباء آثاره السلبية على الاقتصاد وفي إجابة على أسئلة الصحفيين والمرسلين ومنها إذا ما كان أصيب بالكورونا فيروس خلال لقاء مع المسؤولين الأجانب وخاصة الرئيس البرازيلي قال إنه بصحة جيدة وليس لديه اي أعراض وانه سيجري الفحص للتأكد من انه غير مصاب بالفيروس.

وبالفعل منذ ٤ ساعات تم الإعلان هنا في واشنطن على لسان طبيب البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي غير مصاب بفيروس كورونا، كاشفا بذلك نتيجة الفحص الطبّي الذي خضع له دونالد ترامب بعدما كان على اتّصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن أنّهم مصابون بالفيروس وقال الطبيب شون كونلي "تلقّيت هذا المساء تأكيدًا بأنّ اختبار (فيروس كورونا) سلبيّ".





وأضاف "بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاغو (في فلوريدا) مع الوفد البرازيلي، لا يُظهر الرئيس أيّ أعراض" وكان الرئيس الأمريكي، أعلن في وقت سابق السبت خلال مؤتمر صحفي خضوعَه لفحوصات طبية تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد طول جدل وشائعات حول إصابة ترمب بالفيروس.





إلى ذلك ذكر أن عدد وفيات كورونا في أميركا بلغ 50 شخصا، معربا عن أمله ألا تزداد الوفيات وحمّل الصين مسؤولية انتشار الفيروس كما أكد تخصيص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورورنا، وتحدث عن توافر 50 مليار دولار ضمن خطة الطوارئ وأثنى على التعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس فيما يخص حزمة تشريعية لمواجهة آثار كورونا وأشار إلى توفير فحص كورونا مجانا لمن يحتاجه وستتحمل الحكومة الفيدرالية تكلفته.





وكان الرئيس الأمريكي أكد الجمعة أنه لا يشعر "بأيّ أعراض" تدلّ على إصابته بكورونا وكما ذكرت في البداية ان الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض لإعلان حالة الطوارئ الوطنية، حول ما إذا كان يتوجب خضوعه لفحص طبي بعدما تبيّن أن أحد أعضاء وفد الرئيس البرازيلي الذي التقاه قبل أيام مصاب بالفيروس، فقال ممازحا: "لا أعرف أبدًا من يكون"، مضيفًا "أمضيت ساعتين مع الرئيس (البرازيلي) وتبيّن أنّه غير مصاب، وهذا جيّد" وقال ترامب "لدينا طبيب في البيت الأبيض، أو بالأحرى أطباء عدّة في البيت الأبيض، طرحت عليهم السؤال وقالوا لي "ليست لديك أيّ أعراض"، قبل أن يوضح أنّه قد يجري الفحص اللازم "قريبا" وهو ما تم وثبت ان ترامب غير مصاب بالكورونا ومن ناحية أخرى كانت وزارة الخارجية الأميركية قد قامت باستدعاء السفير الصيني في الولايات المتحدة اول امس للاحتجاج على تعليقات نسبت لمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قال فيها إن الجيش الأميركي ربما يكون قد نقل فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى مدينة ووهان الصينية.





جاء ذلك في الوقت الذي تفاقم فيه التوتر بين القوتين العظميين بسبب الوباء وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن ديفيد ستيلويل، كبير الدبلوماسيين المعنيين بشرق آسيا في الوزارة، سلم السفير الصيني تسوي تيان كاي "مذكرة شديدة اللهجة" متضمنة الحقائق. وقال إن "نشر نظريات المؤامرة خطير وسخيف. أردنا أن تعرف الحكومة (الصينية) أننا لن نتسامح معها لمصلحة الشعب الصيني والعالم" ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلبات للحصول على تعليق.. واللهم شفاءً لا يغادر سقما ولا ألما للجميع يارب العالمين.. وللحديث بقية..







