كورونا السبب.. إقبال ضعيف على انتخابات نقابة المحامين.. صور

شهدت النقابة العامة للمحامين، إقبالا ضعيفا، خلال انتخابات النقابة، علي منصب نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، ورجح عدد من المحامين تراجع الإقبال علي الانتخابات، بسبب خوف العديد من الأعضاء من انتشار فيروس كورونا.





فيما وزع عدد من مؤيدي المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، عددا من الكمامات علي الناخبين، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا وسط الحشد للانتخابات، وقام عدد من الموجودين بارتداء الكمامات وسط تواجد العشرات داخل صوان الانتخابات.





وأدلى سامح عاشور نقيب المحامين، في انتخابات مجلس النقابة، المقامة اليوم الأحد، باللجنة رقم 1 الأزبكية، والمنعقدة بمقر النقابة العامة في رمسيس.





يشار إلى أن "عاشور"، ناشد أمس، المحامين بالمشاركة في الانتخابات حتى تكون نتائجها معبرة عن إرادتهم، معربا عن ثقته في وعي المحامين وقدرتهم على التمييز بين الغث والثمين، لرفع رايات النقابة وتقديم نموذج لانتخابات نزيهة وشريفة.





وأوضح "عاشور"، أن الانتخابات تجرى في وجود عضو من النيابة الإدارية يساعده موظف من ذات الجهة بكل لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية، وسيكون الفرز وإعلان النتائج في ذات مقر اللجنة، ثم ترسل النتائج للجان العامة لإعلان النتيجة النهائية.





بدأت عملية الاقتراع في انتخابات المحامين على مستوى الجمهورية ، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا، على أن تستمر حتى الخامسة مساء، تحت إشراف النيابة الإدارية وموظفين معاونين لها.





وتشهد انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا، ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس، بينهم 25 ممثلا لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.



