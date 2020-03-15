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أخبار العالم

إسبانيا تعلن حالة الطوارئ بعد تسجيل نحو 2000 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

الأحد 15/مارس/2020 - 03:37 م
كورونا يضرب اسبانيا
كورونا يضرب اسبانيا
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على صالح
أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يومًا بسبب انتشار فيروس كورونا المميت كوفيد 19  بعد أن سجلت الدولة أكثر من 2000 إصابة جديدة.

ووفقا لآخر إحصائيات أعلنتها إسبانيا، فقد تم تسجيل أكثر من 5700 حالة إصابة بالمرض، وتم اكتشاف نحو 2000 حالة منها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة في مدريد. 

وقد تجاوز عدد القتلى تأثرا بإصابتهم بالفيروس القاتل بالفعل 180 شخصًا في إسبانيا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار COVID-19 وباء، بعد تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم 156 ألف حالة في ما يقرب من 140 دولة ومنطقة، مع أكثر من 5800 حالة وفاة.
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