إسبانيا تعلن حالة الطوارئ بعد تسجيل نحو 2000 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الأحد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يومًا بسبب انتشار فيروس كورونا المميت كوفيد 19 بعد أن سجلت الدولة أكثر من 2000 إصابة جديدة.





ووفقا لآخر إحصائيات أعلنتها إسبانيا، فقد تم تسجيل أكثر من 5700 حالة إصابة بالمرض، وتم اكتشاف نحو 2000 حالة منها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة في مدريد.





وقد تجاوز عدد القتلى تأثرا بإصابتهم بالفيروس القاتل بالفعل 180 شخصًا في إسبانيا.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار COVID-19 وباء، بعد تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم 156 ألف حالة في ما يقرب من 140 دولة ومنطقة، مع أكثر من 5800 حالة وفاة.