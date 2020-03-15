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أخبار العالم

محمد بن زايد: مخاطر انتشار فيروس كورونا محور حديثي مع محمد بن راشد

الأحد 15/مارس/2020 - 05:47 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشر ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها إن دولة الإمارات قادرة على أخذ التدابير الكاملة للوقاية من فيروس كورونا. 

وقال بن زايد في التغريدة: "التقيت أخي محمد بن راشد في استراحة المرموم.. حفظ سلامة الناس وصحتهم من مخاطر انتشار فيروس كورونا محور حديثنا.. الإمارات بتوجيهات خليفة وفرت الإمكانات كافة لأخذ التدابير الوقائية لحماية المجتمع.. لن نتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان صحة الناس.. كلنا شركاء في مواجهة هذا التحدي".

وعززت دولة الإمارات إجراءاتها الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية ضد فيروس كورونا المستجد لمنع الفيروس من الانتشار في الدولة، إذ علّقت جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، إلى جانب الإيقاف المؤقت لإصدار كل التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارًا من 17 مارس 2020، وحتى إشعار آخر، استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة.
محمد بن زايد: مخاطر انتشار فيروس كورونا محور حديثي مع محمد بن راشد
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