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أخبار العالم

شاهد.. ذعر في العراق بعد اكتشاف جسم غريب داخل طائرة قادمة من إيران

الأحد 15/مارس/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت سلطة الطيران المدني العراقي، في بيان عاجل لها اليوم، إن قوات الأمن المتواجدة داخل مطار العاصمة بغداد الدولي، اكتشفت جسمًا غريبًا داخل طائرة كانت قادمة من إيران. 

وأضافت السلطة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "نود التأكيد أننا تلقينا بلاغًا  من قبل طاقم طائرة الخطوط الجوية العراقية ذات التسجيل YIASI برحلتها المرقمة IAW112 والقادمة من طهران يفيد بأن هناك جسما غريبا داخلها قبيل هبوطها في أرض المطار".

وتابع البيان: "سرعان ما اتخذت إدارة مطار بغداد الدولي الإجراءات اللازمة والمباشرة بخطة الطؤارى في مثل هذه الحالات وحاصرت الطائرة حالما هبطت للكشف عن كنه هذا الجسم الغريب الذي يتم التعرف عليه من قبل الجهات المختصة".

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