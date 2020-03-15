بطل إفريقي من طراز فريد.. من هو جوشوا نكومو الذي وهب حياته لزيمبابوي؟

يعرفونه باسم الأب الزيمبابوي، ناضل وكافح من أجل استقلال بلاده ووهب حياته لها، فأحب بلده وأحبته زيمبابوي هو المناضل والقائد العريق "جوشوا نكومو" الزعيم الذي قاد حركات التحرر فى زيمبابوي فأسس لحركة سياسية نضالية أفريقية "زابو" جعلت من المساواة بين البيض والسود شعار لها.





عانت زيمبابوي "روديسيا سابقا" من الاستعمار البريطانى ونالت استقلالها فى ١٩٦٥م وسميت باسم جمهورية زيمبابوي؛ لكنها لم تنتقل لفترة تعافٍ أو استقلال بل انتقلت من استعمار أجنبي إلى دولة تخضع للاستعمار من نوع آخر.









فمع إعلان إيان سميث زعيم الأقلية البيضاء استقلال زيمبابوي عن بريطانيا فى عام ١٩٦٥، سيطر سميث على الزعامة وقام بالتفريق بين البيض والسود وانتشرت العنصرية التي اتبعتها تلك الأقلية البيضاء وزاد السخط بين الشعب الزيمبابوي وأيضا الدولى حيث نالت حركات التحرر بقيادة جوشوا نكومو تأييدا عالميا ضد تلك الأقلية البيضاء واستطاعت زيمبابوي نيل الاستقلال مرة أخرى وتم تغيير اسمها من روديسيا إلى جمهورية زيمبابوي.





زعامة سميث لم تنتهِ بالسهولة التى استطاع فيه قيادة الأقلية البيض والسيطرة على زيمبابوي ولكن حركة التحرر "زابو" التي قادها نكومو كان لها باع طويل من النضال واستعادة زيمبابوي لأحضان الأفارقة مرة أخرى حيث ظل نكومو فى السجن لمدة تقارب العشر سنوات نتيجة اعتقاله من قبل السلطات البريطانية الاستعمارية فى عام ١٩٦٤.





فعندما أعلن سميث استقلال زيمبابوي "روديسيا سابقا" عن بريطانيا والسيطرة عليها من قبل العنصريين البيض سعت زابو للنضال واستطاعت نيل الدعم السياسي من عدة دول خارجية من أجل استعادة الحكم إلى الأفارقة، وبالفعل استطاع نكومو أن يجلس احتكار الأقلية البيضاء ويستعيد زيمبابوي مرة أخرى، وفى عام ١٩٧١ تم اختيار جوشوا نكومو زعيما المجلس الوطني الأفريقي.



