قلقانين ليه وبتجروا على السوبر ماركت.. أحمد موسى يوجه رسالة هامة للمصريين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وضع مصر حتى الآن فيما يتعلق بفيروس كورونا مطمئن لحد كبير.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "البنك المركزي أصدر قرارا اليوم فى غاية الأهمية فيما يتعلق بضرورة تيسير كافة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين، منعا للتكدس والتجمعات التى قد تؤدي إلى نقل العدوى".





وتابع موسى "بلاش تنزلوا وتجروا على السوبر ماركت السلع الأساسية مفيش منها خوف ليه قلقانين"، مضيفا "عندنا القوات المسلحة هى الملاذ الأخير وقادرة على توفير كافة السلع والخدمات وقت حدوث أى أزمة اطمئنوا".





وأكد أن "الوضع فى الصين أصبح أكثر تحسنا بفضل الالتزام والنظام"، موضحا "حققوا انتصار على الفيروس ولازم نكون منضبطين لتفادي حدوث أزمة".



