اهتمي بصحة ابنك قبل مايجي .. 8 أطعمة ترفع كفاءة الجهاز المناعي ..وأخري تزيد ذكاء الجنين داخل بطن الأم

- الجزر والمانجو .. أطعمة غير متوقعة لرفع المناعة في الحمل

- الزبادى والسمك .. 8 أطعمة تزيد ذكاء الجنين





على المرأة أن تعرف جيدا أثناء فترة الحمل ماهو مفيد وضار وعن تأثيرات الأشياء على طفلها خاصة أنواع الأطعمة فما لاتعلمه الكثير من السيدات أنه يمكنها تجنب الكثير من مخاطر الحمل والولادة من خلال التغذية الصحيحة بل و أكثر من ذلك فدرجة ذكاء الطفل يؤثر فيها نوعية الطعام الذي تتناوله الأم خلال الحمل.





تعد المناعة المسئول الرئيسي عن حماية الجسم من الإصابة بمختلف الأمراض . وبعد انتشار فيروس كورونا في دول العالم أصبحت هناك حاجة ملحة لرفع كفاءة الجهاز المناعي لتقليل نسب الاصابة بهذا الفيروس خاصة لدي النساء الحوامل.

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وتعد فترة الحمل من أهم الفترات التى تمر بها أي أم في حياتها، حيث انها التوقيت الذي يتكون فيه طفلها وجسمه ومناعته ومن ثم يجب على المرأة الاهتمام بزيادة المناعة للتمكن من الوقاية من الأمراض وفي مقدمتها كورونا.





وعرض موقع " boldsky" قائمة بأهم الأطعمة التى تساعد في رفع مناعة النساء الحوامل للتمكن من مواجهة الأمراض.





- الأطعمة التى تحتوي على فيتامين د، الاسماك الدهنية والبيض وحبوب الفيتامينات المتعددة والزنك.





- البروتينات فعالة جدا في رفع كفاءة الجهاز المناعي في الجسم.





- الاطعمة التى تحتوى على فيتامين أ ، أبرزها: الجزر والمانجو والبطاطا واللوز.





- الأطعمة الغنية بالزنك، وهي منتجات الألبان والأسماك الصدفية والمكسرات.





- الوجبات الغنية بالكالسيوم ، مثل حساء الدجاج والسبانخ.





- البروبيوتيك هو الحل الجديد للعدوى الخفيفة التي تحدث بسبب الجهاز المناعي الضعيف.





- الأطعمة الغنية بالحديد لأنه يأتي على رأس المواد اللازمة لتجديد خلايا الدم مع زيادة أو تعزيز جهاز المناعة، وموجود في: اللحوم الحمراء والفاصوليا.





- الثوم حيث يمتلك قدرة كبيرة على قتل الالتهابات والأمراض بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا ، مما يجعله مكونًا مهمًا لنظام المناعة الصحي والقوي.





ايستطيع البعض أن يتقبل فكرة أن الغذاء الذي تتناوله الأم خلال فترة الحمل يساعد بالفعل في زيادة ذكاء الطفل ولكن مالايعلمه هؤلاء أن بعض الأطعمة تساعد في تكوين الجهاز العصبي للطفل بشكل سليم.





ونعرض لكم أهم الأطعمة التى تزيد ذكاء الطفل إذا تناولتها الأم خلال فترة الحمل وذلك وفقا لما ذكره موقع " boldsky " .





- السبانخ والخضروات ذات الأوراق الخضراء الأخرى





- الفواكه بجميع أنواعها ولكن يفضل الطازجة الأورجانيك.





- البيض والجبن ومنتجات الألبان لأنهم مصدر جيد للبروتين.





- الأسماك والمأكولات البحرية لاحتوائهم على اوميجا 3.





- اللوز والجوز من أكثر أنواع المكسرات التى تزيد قوة دماغ الجنين.





- بذور القرع وتحتوى بذور القرع على فوائد أكثر من القرع نفسه.





- الفول والعدس تحتوي البقوليات بصفة عامة والفول والعدس بصفة خاصة على مواد تعزز الذكاء.





- الحليب يجب الاستمرار في تناوله حتى بعد الولادة فهو غني بالعناصرؤ المفيدة لذكاء الطفل وصحة الام.