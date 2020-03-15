إغلاق مطاعم وأسواق وشواطئ ومتنزهات.. قرارات حاسمة من السعودية لمواجهة كورونا

قررت السلطات السعودية، اليوم الأحد، منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية قوله "حكومة المملكة تقرر منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها".





وأضاف "حكومة المملكة تقرر إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه".



