AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إغلاق مطاعم وأسواق وشواطئ ومتنزهات.. قرارات حاسمة من السعودية لمواجهة كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:52 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قررت السلطات السعودية، اليوم الأحد، منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا. 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية قوله "حكومة المملكة تقرر منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها".

وأضاف "حكومة المملكة تقرر إيقاف جميع أنشطة المزادات والحراجات وإقفال مواقع التجمعات الخاصة بها مؤقتا، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الإعلان عن ذلك ومتابعة تنفيذه".

وتابع المصدر "حكومة المملكة تقرر اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحلات، إضافة إلى إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يضرب العرب.. الرياض تتخذ إجراءات تجاه 3 دول خليجية.. الكويت تعلق بعض الرحلات الجوية.. العراق يغلق حدوده.. الإمارات ترصد 15 إصابة جديدة.. والبحرين تبدأ خطة الإجلاء.. الصحف السعودية اليوم

شملت المحلات والمطاعم.. تفاصيل التحركات الأخيرة للسعودية ضد كورونا

إيقاف جميع المناسبات الاجتماعية في السعودية بسبب كورونا

قرارات جديدة.. السعودية: إغلاق جميع المولات والمحال التجارية والمطاعم في مكة والرياض

وقف دخول الوافدين ومنع صلاة الجمعة.. قرارات جديدة من سلطنة عمان لمكافحة كورونا

ترشيحاتنا

ما تقاطعنيش.. موقف محرج لـ وائل الإبراشي على الهواء

هاني الناظر يحذر مصابي كورونا من استخدام البروفين

بعد ارتفاع سعره.. نقيب صيادلة الإسماعيلية يقدم بديلا رخيصا لـ الكحول

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور

إصابة أول رئيس ناد في السعودية بفيروس كورونا

قرار عاجل من السعودية بشأن العاملين في القطاع الحكومي والخاص بعد تفشي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عود البطل.. رانيا يوسف تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها.. شاهد

هاني الناظر يحذر مصابي كورونا من استخدام البروفين

مصطفى قمر وحميد الشاعري يشاركان في عزاء سامح العجمي.. صور