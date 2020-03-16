سيلفي جريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة.
وظهرت الفنانة إيمان العاصي بصورة سيلفى جريئة،قائلة :"وتكتشف فجاة ان لا تريد أن تكون الافضل..بل كل ما تريده ان تجلس هادئ البال معتدل المزاج ".
واعتمدت إيمان العاصي علي وضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بترك شعرها منسدلا علي كتفها.
وقال إيمان العاصي فى تصريحات صحفية : أنا لست على خلاف مع محمد رمضان أو محمد سامي، واعتذاري عن مسلسل "البرنس لا يعني أن هناك خلافات مع أحد، اعتذرت عن أعمال فنية كثيرة شعرت أنها لا تناسبني، والشركة المُنتجة لمسلسل "البرنس" تفهّمت اعتذاري وتقبّلت قراري برحابة صدر، فالفنان تعرض عليه أعمال فنية كثيرة ومن حقه الموافقة أو الاعتذار.
وعن عدم الزواج مرة أخرى قالت: "عدم زواجي مرة أخرى لا علاقة له بابنتي أو بانشغالي بخطواتي الفنية في الدراما والسينما، بل لأنني لم أجد بعد الرجل المناسب الذي أشعر بأنه يصلح أن يكون زوجًا لي..اريد الرجل الذي تتّسم شخصيته بالوضوح والوقار الشديد... أن يكون رجلًا بكل معنى الكلمة..أكره الرجل البخيل والكذّاب، فأنا إنسانة صادقة وكريمة وأتمنى أن أرتبط برجل يشبهني في هاتين الصفتين".