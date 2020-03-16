سيلفي جريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

وظهرت الفنانة إيمان العاصي بصورة سيلفى جريئة،قائلة :"وتكتشف فجاة ان لا تريد أن تكون الافضل..بل كل ما تريده ان تجلس هادئ البال معتدل المزاج ".

واعتمدت إيمان العاصي علي وضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بترك شعرها منسدلا علي كتفها .

وقال إيمان العاصي فى تصريحات صحفية : أنا لست على خلاف مع محمد رمضان أو محمد سامي، واعتذاري عن مسلسل "البرنس لا يعني أن هناك خلافات مع أحد، اعتذرت عن أعمال فنية كثيرة شعرت أنها لا تناسبني، والشركة المُنتجة لمسلسل "البرنس" تفهّمت اعتذاري وتقبّلت قراري برحابة صدر، فالفنان تعرض عليه أعمال فنية كثيرة ومن حقه الموافقة أو الاعتذار.



