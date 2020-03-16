بـ فستان مطرز.. ديانا كرزون تثير إعجاب جمهورها

شاركت الفنانة ديانا كرزون متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.













وخطفت ديانا كرزون الأنظار بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا بيج طويل و ذا اكمام طويلة، واتسم التصميم بالتطريزات الراقية، كما تميز الفستان بأنه كشف عن قوامها الرشيق و الممشوق.









واعتمدت ديانا كرزون على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التى كشفت عن جمال ملامحها.





وكانت "ديانا" قد أعلنت منذ أيام بأحد البرامج الإذاعية بالأردن، عن خطبتها من "العمري" بعد قصة حب جمعتهما.









احتفلت الفنانة ديانا كرزون بخطبتها وعقد قرانها على الإعلامي الأردني معاذ العمري وذلك في حفل حضره المقربين من العروسين.







