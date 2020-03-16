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أخبار العالم

ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 853 شخصا

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا لديها إلى 853 شخصًا، وذلك بعد تسجيل 109 وفاة جديدة. 

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن وزارة الصحة قولها: "إيران سجلت 1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة".

وأصيب وزراء بالحكومة وأعضاء بالبرلمان وأعضاء بالحرس الثوري ومسؤولون بوزارة الصحة الإيرانية بالفيروس، ما زاد من المخاوف بشأن استجابة إيران للوباء العالمي.

وأعربت إيران عن قلقها من آثار تفشي فيروس كورونا المستجد على المرافق الصحية في البلاد التي تئن من وطأة العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وأقرّ رئيس لجنة قيادة عمليات إدارة مرض كورونا في طهران، علي رضا زالي، الأحد، بأن الفيروس قد يطغى على المرافق الصحية في البلاد، التي تخضع لعقوبات أمريكية صارمة.

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