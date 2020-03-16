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رياضة

مصر تطلب استضافة بطولة العالم لكمال الأجسام نوفمبر المقبل

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
كشف المحاسب أحمد الشامي نائب رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، عن كواليس لقاء الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بحضور الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، ورئيس الاتحادين العربي والإفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي.

وشهد اللقاء التطرق للعديد من النقاط المضيئة بين الجانبين من أهمها الحديث عن إمكانية استضافة مصر لبطولة العالم لكمال الأجسام المقرر لها نوفمبر المقبل شريطة تقديم الصين اعتذار رسمي بعدم استضافتها وأنها ستكون تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن جميع الإمكانيات سوف تسخر من أجل إنجاحها، وتكون لها ردود أفعال عالمية لنثبت للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان. 

وأوضح "الشامي" أن في حالة تقديم الصين اعتذارا سوف نكون على أهبة الاستعداد للتجهيز للحدث الدولي بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة، والذي لا يدخر جهدًا في التعاون الصادق مع جميع الاتحادات الرياضية. 

وأشار نائب رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام إلى أن الحديث تطرق الى تغيير خريطة كمال الأجسام خلال الفترة المقبلة بإقامة العديد الأنشطة والبطولات التي ستعود بالنفع الايجابي لكل ممارسي لعبة كمال الأجسام المصرية. 

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، أن مصر بدأت تستعيد مكانتها العالمية من جديد بفضل القرارات الحكيمة للقيادة السياسية، وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نجح في عبور مصر الي بر الأمان بإصلاحات في شتى المجالات بشكل عام والرياضة بشكل خاص، ويكفي ما حققه أبطالنا من إنجازات في شتى الألعاب الرياضية ونحن كاتحاد كمال الأجسام نعاهده بتحقيق نفس الإنجازات في البطولات العالميه المقبلة، وسنكون سعداء استضافة مصر لبطولة العالم لكمال الأجسام في نوفمبر القادم.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع بين الدكتور أشرف صبحي مع ضيف مصر الكبير الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي للعبة.
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